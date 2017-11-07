Санкт-Петербург, 7 ноября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В ночь на 25 октября Военно-революционный комитет (ВРК) перешел в открытое наступление. Еще ранее (23 и 24 октября) им была выделена тройка в составе Подвойского, Антонова-Овсеенко и Садовского для руководства военными операциями против Зимнего дворца. За перегруженностью Садовского его заменил Чудновский.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Владимир Ленин

«По разработанному плану Зимний дворец предполагалось окружить во время заседания правительства, сжать в кольцо надежных войск. Если правительство не сдастся — заставить его огнем с «Авроры», «Зари Свободы» и в упор с Петропавловской крепости сдать власть пролетариату. ВРК решил вести на восстание в первую очередь самые стойкие части… Руководители решили, что войска будут наступать на Зимний дворец в ночь на 25 октября. Но неизбежная задержка, импровизированное управление войсками, недостаток связи и многие другие обстоятельства позволили начать первое продвижение войск к Зимнему дворцу только в 6—7 часов утра 25 октября».

В 2 часа ночи войсками Комитета были заняты Николаевский и Балтийский вокзалы, осветительные учреждения и некоторые мосты.

Керенский и Коновалов после ночного заседания Временного правительства отправились в штаб округа на военное совещание, после которого казачьим полкам Петрограда за подписью начальника штаба округа генерала Багратуни и комиссара ЦИК Милевского предписано выступить на помощь ЦИК Советов и правительству. Подобные приказы о выступлении разосланы и юнкерским училищам в Петрограде и окрестностях. Кроме того, послана телеграмма:

«Верховный главнокомандующий приказал идущие в Петроград с фронта эшелоны войск направлять в Петроград вне всякой очереди, прекратив, если надо, пассажирское движение».

В 3 часа ночи заставами Павловского полка на Миллионной улице у Зимнего дворца задержан и направлен в Смольный грузовик с юнкерами, направлявшимися из штаба округа в комитет георгиевских кавалеров за помощью.

Красногвардейцы Путиловского завода у броневика «Лейтенант Шмидт», захваченного у юнкеров в ночь на 23 октября

Комиссар Кексгольмского полка по телефону потребовал от управляющего телефонной станцией немедленно выключить все телефоны Зимнего дворца и штаба округа.

Из Гельсингфорса выехал в Петроград по вызову Комитета первый эшелон моряков.

В 3:30 крейсер «Аврора» подошел и отдал якорь у Николаевского моста. Юнкера, охранявшие мост, скрылись; мост занят моряками, выставлены броневики.

Начальник политического управления военного министерства Шер сообщил в Тифлис по прямому проводу следующие сведения:

«25 октября 3 ч. 20 м. Сейчас происходит заседание Центрального Исп. Комитета совместно с делегатами, приехавшими на съезд Советов, в подавляющем большинстве большевиками. Троцкому устроили овации; он заявил, что надеется на бескровный исход восстания, так как сила в их руках. Большевики перешли к активным действиям… Арестованы министр Карташев и управляющий делами Вр. пр-ва Гальперн».

В 5 утра Керенский вызвал в штаб округа управляющего военным министерством генерала Маниковского. По дороге в штаб у Троицкого моста Маниковский был задержан и отпущен лишь после переговоров в Павловском полку.

В 6 утра командой моряков гвардейского экипажа в 40 человек занят государственный банк без сопротивления со стороны охраны банка и дежурного взвода Семеновского полка.

В 6:35 утра штабом III конного корпуса, расположенного в районе г. Острова, Псковской губ., получена секретная телеграмма Керенского и председателя союза казачьих войск Грекова о немедленном отправлении первой донской казачьей дивизии с ее артиллерией в Петроград.

На рассвете прибыли миноносцы из Гельсингфорса и вошли в Неву.

Матросы на Невском проспекте

Петроградские казачьи полки по получении приказа Керенского о выступлении запросили, будет ли вместе с ними выступать пехота, а затем заявили, что выступать одни и представлять собою живые мишени они не хотят и от выступления отказываются. Отказались выступать и остались в своих помещениях некоторые юнкерские училища.

В седьмом часу Керенский с Коноваловым, не дождавшись подкреплений, вернулись в Зимний дворец.

Тогда же отрядом Кексгольмского полка занята телефонная станция; выключен ряд телефонов штаба и Зимнего дворца. Занят Дворцовый мост. Через час — Варшавский вокзал.

В 9 утра отрядом Семеновского и Егерского полков по ордеру ВРК реквизирована для нужд революции типография газеты «Русская воля» с находящейся на складах бумагой; рабочим и служащим предложено работать по указанию комиссара Комитета; отпечатан очередной номер газеты «Рабочий путь» в количестве 100 тыс. экземпляров, для рассылки на фронт. Передовая статья: «Перед решением».

Керенский и Коновалов, по получении сведений об успехах ВРК, вновь направились в штаб округа, где уже начиналась паника. Делегация охранявших дворец юнкеров сообщила о полученном ими от Комитета ультиматуме с требованием покинуть дворец и просила указаний, «заявляя при этом, что большинство их товарищей готово исполнить свой долг до конца, если только есть какая-нибудь надежда на подход каких-либо подкреплений». После этого Керенский в сопровождении офицеров на автомобилях (один из них — американского посольства — шел под американским флагом) выехал из Петрограда на фронт встречать вызванные им войска.

Милиция проверяет автомобиль

В 10 утра ВРК выпустил извещение:

«К гражданам России! Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»