Вильнюс, 31 мая, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Специальная парламентская комиссия Литвы сегодня, 31 мая, будет голосовать, начать ли процесс импичмента в отношении члена фракции социал-демократов Миндаугаса Бастиса. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, выводах комиссии утверждается, что Бастис нарушил присягу и Конституцию Литвы.

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Парламентская комиссия решила, что может оценивать деятельность Бастиса, осуществляемую не только во время текущего, но и во время прошлого срока полномочий, хотя юристы ранее выяснили, что процедура вотума недоверия может начаться только в связи с действиями, выполненными после 14 ноября 2016 года, когда он давал присягу члена Сейма. Комиссия констатировала, что есть основание начать в отношении Бастиса процедуру вотума недоверия в связи с несколькими эпизодами. ИА REGNUM публикует обвинительный документ полностью:

1. Скрыл связи с Петром Воейко.

Комиссия пришла к выводу, что Бастис нарушил присягу, при принятии которой он обязался «всеми силами укреплять независимость Литвы», «уважать и следовать Конституции и законам», «честно служить Родине». Соответственно, он грубо нарушил Конституцию, когда 14 декабря 2016 года, отвечая на 55-й вопрос анкеты, предназначенной для лиц, желающих получить разрешение на работу с секретной информацией или ознакомиться с засекреченной информацией, скрыл свои связи с Петром Воейко. По словам Комиссии, таким образом, Бастис, не выполняя требований императивного права, будучи нечестным, хотел ознакомиться с государственными тайнами, когда его деятельность и связи могли дать основание для опасений, что возникает угроза для безопасности тайн, а также что это нарушает государственный интерес — защищать засекреченную информацию от лиц, которые не заслужили безоговорочного доверия.

2. Скрыл, что знал о связях Воейко с КГБ.

Комиссия установила, что Бастис нарушил присягу, при принятии которой он обязался «честно служить Родине», и, соответственно, грубо нарушил Конституцию, когда 15 февраля 2017 года и 3 марта 2017 года во время допросов Департамента государственной безопасности, а также 31 марта 2017 года и 3 апреля 2017 года на заседаниях Комитета по национальной безопасности и обороне нечестно давал разные показания и по-разному отвечал на вопрос, знал ли он о работе Воейко в КГБ СССР.

3. Был посредником «Росатома».

Комиссия в своих выводах утверждает, что Бастис нарушил присягу, при принятии которой он обязался «всеми силами укреплять независимость Литвы», «честно служить Родине», и, соответственно, грубо нарушил Конституцию, когда посредничал при организации встреч представителей «Ростома» с литовскими высокопоставленными должностными лицами (в декабре 2012 года согласовывались встречи с премьером Альгирдасом Буткявичюсом, но в них участвовал только член Сейма Бастис, 13 февраля 2013 года состоялась встреча со спикером Сейма Видасом Гедвиласом), помогал «Росатому» протежировать интересы компании в Литве, которые были направлены на уменьшение энергетической независимости Литвы, и, таким образом, стремясь гарантировать политическую поддержку планам российской государственной энергетической корпорации «Росатом» в Литве, помогал лицам, представляющим «Росатом», протежировать и осуществлять интересы «Росатома», которые были направлены против интересов Литвы укреплять энергетическую независимость Литвы, утвержденных в стратегических документах Литвы, и своими действиями вызывал угрозу для национальной безопасности.

4. Вел себя нечестно.

Также комиссия констатирует, что Бастис нарушил присягу, при принятии которой он обязался «честно служить Родине», и, соответственно, грубо нарушил Конституцию, когда, будучи членом Сейма срока полномочий 2016−2020 годов, во время работы Комитета по национальной безопасности и обороне и Специальной комиссии, пытался скрыть свои постоянные и систематичные связи, их значение и характер, избегал ответов на вопросы. По словам членов комиссии, Бастис пытался отрицать или уменьшить свою роль в организации встреч с высокопоставленными лицами Литвы, старался создать впечатление, будто заботился о работах по закрытию Игналинской АЭС, а не о реализации проекта Балтийской АЭС. Также утверждается, что Бастис на заседании комитета по национальной безопасности и обороне 10 апреля 2017 года отрицал, что Буткявичюс предупреждал его по поводу его связей, что встречался с сотрудниками ДГБ в 2016 году, не раскрыл детали оперативного допроса ДГБ. Комиссия также пришла к выводу, что Бастис, ведя себя нечестно, давал разные показания, касающиеся характера его контактов с Констиным, количества встреч и времени встреч.

5. Дискредитировал Сейм.

Комиссия считает, что Бастис нарушил присягу, при принятии которой он обязался «честно служить Родине», и, соответственно, грубо нарушил Конституцию, так как изложенными выше действиями дискредитировал не только себя, как члена Сейма, но и весь Сейм, как законодательный орган, государственную власть, из-за чего возникают обоснованные сомнения по поводу возможности Бастиса в будущем должным образом и честно использовать предоставленный ему мандат представителя народа.

Комиссия должна была представить свои выводы до 1 июня. Согласно уставу Сейма, проект постановления, в котором процесс импичмента останавливается или начинается, должен будет представлен на ближайшем заседании. Документ принимается на пленарном заседании по решению большинства членов парламента, участвующих в заседании. Если одобряется вывод специальной комиссии, согласно которому есть основание для импичмента, Сейм обращается в Конституционный суд, чтобы тот представил свои выводы, нарушило ли лицо своими действиями Конституцию. Ранее Сейм одобрил выводы комитета по национальной безопасности и обороне, в которых утверждается, что Бастис действовал против Литвы.

Сам политик отказался отвечать на вопросы специальной комиссии. На одном из заседаний он только прочитал ранее подготовленное сообщение, которое внесено в выводы комиссии. «Ни до, ни после принятия присяги в 2016 году у меня не было никаких непозволительных или способных вызвать малейшую угрозу для Литвы контактов с указанными в документе лицами, я не совершал действий такого характера», — утверждал Бастис. По его словам, ДГБ вручил спикеру Сейма документ, в котором решался всего один вопрос — вопрос выдачи разрешения на работу с секретной информацией.

«Как сказал директор ДГБ Яуннишкис, это документ превентивного характера, в нем сказано не то, что я вызывал или вызываю угрозу для национальной безопасности или засекреченной информации, а то, что такая гипотетическая угроза может возникнуть в будущем», — поясняет парламентарий.

Бастис уверял, что главный аргумент ДГБ — это его знакомства, которых он никогда не скрывал и о которых он сам рассказал ДГБ и комитету Сейма:

«ДГБ, Комитет по национальной безопасности и обороне и Специальная комиссия не установила никаких фактов, свидетельствующих о том, что я сознательно совершал какие-то конкретные действия, которыми я грубо нарушил Конституцию или присягу. Нет никаких данных о том, что я вербовался, был завербован, или что у упомянутых в документе ДГБ лиц и иностранных служб были какие-то рычаги, с помощью они могли оказывать на меня давление (шантаж, компрометирующая информация и др.). Наоборот, данных, представленных в документе ДГБ и выводах Комитета по национальной безопасности и обороне, достаточно, чтобы сделать вывод, что упомянутые лица не оказывали на меня давления, из-за чего я никогда не вызывал и не вызываю угрозу для национальной безопасности».

По словам политика, об этом говорит и отказ Генпрокуратуры начать досудебное расследование в связи с его деятельностью. «Я всегда был верен Литовской Республике, я уважал и следовал Конституции и законам, честно служил и служу Родине, я не совершал никаких действий, которые могли бы вызвать угрозу для Литвы или нанести ей вред. В независимости от исхода процедуры вотума недоверия, в Комиссии, Конституционном суде, в Сейме, я буду и в будущем честно исполнять свой гражданский долго перед Литвой», — утверждал Бастис.

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