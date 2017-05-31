Тирасполь, 31 мая, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В течение первых шести месяцев сотрудники Таможенной службы и Пограничной полиции Молдавии совместно с профильными украинскими структурами будут совместно контролировать операции по экспорту товаров из Приднестровья, а также «вести мониторинг транспортных потоков и людей, регистрировать иностранных граждан», которые будут въезжать на территорию или выезжать с территории ПМР, и «предоставлять заинтересованным лицам информацию о национальном законодательстве Республики Молдова в области миграции».

Vestipmr.info Флаг Преднестровской Молдавской Республики

На втором этапе молдавские и украинские силовики будут уже вместе контролировать все перемещения товаров, людей и транспортных средств через границу в обоих направлениях. В Кишиневе обещают, что на экономических агентов и физических лиц Приднестровья «не будут налагаться ограничения или запреты, которые могут изменить существующие процедуры перехода границы». Молдавская сторона также утверждает, что новый механизм позволит «упростить передвижение товаров, транспортных средств и физических лиц» и «сократить время таможенного контроля и транспортные расходы».

В МИДе Приднестровья в свою очередь отмечают, что с 31 мая «представители таможенных и пограничных органов Республики Молдова разместились на украинском пункте пропуска «Кучурган» на государственной границе с Приднестровьем, сломав тем самым ранее существовавшие механизмы трансграничного взаимодействия и поставив под угрозу региональную стабильность». Данная односторонняя мера, как отмечают в ведомстве, реализуется вне рамок международного переговорного процесса, без учета позиции Приднестровья и грубым образом нарушает положение о недопустимости санкций и блокад, о решении всех вопросов исключительно за столом переговоров, о свободе международных контактов Приднестровья в экономической сфере, содержащиеся в ранее принятых договорённостях, включая недавно подписанный Берлинский протокол от 2−3 июня 2016 года.

«Навязанный при прямой поддержке Европейского союза молдавско-украинский таможенно-пограничный контроль на границе с Приднестровьем является одним из элементов комплексной блокадной стратегии по нанесению существенного ущерба и поэтапному ограничению потенциала Приднестровской Молдавской Республики во всех значимых сферах. Игнорирование аргументов приднестровской стороны, основанных на многостороннем анализе негативных последствий в различных сферах, включая экономику, свободу передвижения и региональную безопасность, а также демонстративное ограничение Приднестровья в возможности открыто обсудить данную проблему на международной площадке «Постоянного совещания…» служат неопровержимым доказательством исключительно политического характера действий Молдовы и Украины, осуществляемых под прикрытием ряда международных участников» — отметили в приднестровском МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровской Молдавской Республики также «обратили внимание на заявления всех представителей высшего руководства Молдовы о наличии единой консолидированной позиции по Приднестровью, включая одобрение и поддержку навязываемого таможенно-пограничного контроля.

«Показательно, что президент РМ [Игорь Додон], активно критикующий Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом, включая создание Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, поддержал и одобрил решение по контролю со стороны Молдовы по периметру границ Приднестровья, которое реализуется непосредственно в рамках соглашения Молдовы с ЕС при активном участии делегации Евросоюза и Европейской миссии по приграничной помощи (ЕУБАМ). Публичное «благословение» этой блокадной меры подтверждает тот факт, что ни одна из политических сил в Кишинёве не желает слышать аргументы Тирасполя и вместо применения консолидированных усилий по улучшению жизни населения Молдовы и Приднестровья и снятию напряженности в отношениях сторон, наоборот, сообща действуют с целью критически снизить уровень благосостояния приднестровского народа. Такой нецивилизованный антигуманный подход крайне негативно отразится на характере молдавско-приднестровского диалога в различных форматах», — подчеркнули в Тирасполе.

«Наряду с этим очевидно, что совместный контроль Молдовы и Украины над одним из участков приднестровско-украинской государственной границы является намеренным провокационным шагом, рассчитанным в том числе на резкие ответные действия со стороны Приднестровья. Не оставляет сомнений, что цель подобной тактики состоит в намерении спровоцировать обострение ситуации в области региональной безопасности с целью усиления дальнейших агрессивных мер в отношении Приднестровья. В данном контексте во внешнеполитическом ведомстве обращают особое внимание представителей Молдовы и Украины, а также всех участников международного переговорного процесса на тот факт, что приднестровская сторона предприняла исчерпывающий комплекс шагов для урегулирования проблемы политико-дипломатическими методами. Демонстративно переступив через любые формы цивилизованного политического диалога, включая международный формат переговорного процесса по урегулированию конфликта между Молдовой и Приднестровьем, организаторы данной меры тем самым публично приняли на себя всю полноту ответственности за возможные последствия этих деструктивных действий», — подвели итог в МИД ПМР.

Молдавия и Украина намерены до конца года ввести совместный контроль на всем протяжении приднестровско-украинской границы на территории Украины. Создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) нарушает законодательство самой Украины, а также означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.

Президент Молдавии Игорь Додон высказался в поддержку введения на границе с Приднестровьем совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля, означающего полную блокаду ПМР. «Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница», — заявил молдавский президент.