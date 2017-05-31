Мадрид, 31 мая, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемонт 31 мая бросил вызов центральному правительству Мариано Рахоя, задав вопрос о том, «готово ли оно применить силу против Каталонии», чтобы не допустить референдума по вопросу о независимости, сообщает информационное агентство EFE.

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На пленарном заседании в парламенте Каталонии председатель парламентской группы Junts pel Sí Хорди Турул осудил «эскалационные заявления» членов центрального правительства, в которых они подчеркнули, что «готовы сделать все, чтобы не допустить референдума», который планируют запустить власти Каталонии в ближайшее время.

Между тем президент Каталонии Пучдемонт ясно дал понять, что эти предупреждения не «отменят», но только «поощрят» продолжение работы по подготовке референдума, однако при этом признал некоторую обеспокоенность по поводу реакции центрального правительства.

«Когда Испания говорит, что она готова на все, и вы начинаете пересматривать традиции в испанской политике, то тогда вы начинаете беспокоиться. Настанет ли время, когда испанское правительство и партнеры, которые оказывают ему поддержку, объяснят, что они имеют в виду, когда говорят, что готовы ко всему», — отметил Пучдемонт.

Президент Каталонии спросил:

«Готово ли испанское государство использовать силу против Каталонии?»

«Хватит уже играть с этой неоднозначностью, достаточно флиртовать с обрывками демократической системы», — добавил Пучдемонт, подтвердив, что подобные предупреждения не заставят Каталонию «ни передумать, ни пересмотреть, ни исправлять, ни отступать».

Пучдемонт также попросил «всех, кто чувствует себя демократами, независимо от того, хотят или не хотят они независимости Каталонии, понимать различие между демократическим и антидемократическим полем».

Напомним, в Испании разгорается новое противостояние между центральным правительством и властями автономной области Каталонии по поводу проведения референдума о независимости региона.

Правительство Каталонии выразило решительное намерение провести референдум в сентябре 2017 года, на что центральное испанское правительство и лично премьер-министр Мариано Рахой заявили, что ни в коем случае не намерены допускать этого.

Между тем главная испанская газета El País распространила информацию о подготовленном законопроекте, который, в случае принятия, позволит Каталонии объявить независимость в одностороннем порядке.

По данным соцопросов, подавляющее большинство каталонцев против одностороннего выхода из состава Испании, при этом 75% жителей региона поддерживают проведение референдума о независимости, но только чуть более 40% готовы сказать независимости «да».