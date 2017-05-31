Рим, 31 мая, 2017, 16:09 — ИА Регнум. «Рома» подписала новый контракт с полузащитником Даниэле Де Росси. Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.

Дмитрий Голубович Даниэле Де Росси

Прежнее соглашение футболиста с клубом истекало в июне этого года. Новый контракт рассчитан до 2019 года.

Ранее сообщалось, что Де Росси получил приглашение от миланского «Интера», который футболисту двухлетний контракт.

Напомним, Даниэле Де Росси начал играть на взрослом уровне в 2002 году. Он выступает за римский клуб всю свою профессиональную карьеру. За это время он дважды стал обладателем Кубка Италии (2006/07, 2007/08) и один раз выиграл Суперкубок Италии (2007).

Отметим также, что Де Росси являлся капитаном команды в тех матчах, в которых не играл Франческо Тотти. После того, как Тотти завершил свою профессиональную карьеру, капитанская повязка, скорее всего, перейдет к Де Росси.

В прошлом сезоне хавбек «Ромы» провёл в чемпионате Италии 31 матч, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.