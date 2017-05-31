Луцк, Украина, 31 мая, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Уважать бандеровцев потребовали от Польши 31 мая украинские националисты во время пикета у Генерального консульства Польши в Луцке в Волынской области, сообщает пресс-служба радикально-националистической партии «Свобода».

Luck.msz.gov.pl Генеральное консульство Польши в Луцке, Волынь

Согласно сообщению, в пикетировании здания Генконсульства Польши приняли участие депутаты Луцкого городского совета, националисты из партии «Свобода» и других общественных организаций. Пикетирующие требовали отозвать генерального консула Польши на Украине Веслава Мазура за его негативное отношение к героизации Бандеры либо принесения генконсулом публичных извинений за свои слова.

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Напомним, генеральный консул Польши в Луцке Веслав Мазур заявил, что «нужно называть вещи своими именами», говоря о Бандере и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«К сожалению, так сложилось, что когда президент Ющенко перед окончанием своей карьеры признал Бандеру героем, как и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), я на вопрос журналиста о моем мнении по этому поводу ответил сразу (может, несколько недипломатично): как может бандит быть героем?», — сказал Мазур.

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