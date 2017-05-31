Москва, 31 мая, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил в среду, 31 мая, выставку в Рогожском духовном центре Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Москве, став первым главой российского государства, который побывал в этом центре. На выставке «Сила духа и верность традиции» в храме Рождества Христова собраны уникальные памятники старообрядческой культуры разных веков. Об экспонатах президенту РФ рассказали главный научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Юхименко и священнослужитель отец Алексей (Лопатин).

Savelyev alexandr Рогожская слобода

Вводный раздел выставки рассказывает о начале Раскола православной церкви и деятельности протопопа Аввакума, а также об основных событиях в истории Рогожского центра. Часть выставки посвящена прославленным купцам и меценатам, имевшим отношение к Рогожской старообрядческой общине. После осмотра выставки в сопровождении митрополита Московского и всея Руси РПСЦ Корнилия Путин посетил кафедральный Покровский собор. После этого президент побеседовал с митрополитом.

Историко-архитектурный комплекс в Рогожской слободе, где сформировался центр русского старообрядчества, приемлющего священство (Белокриницую иерархию), в настоящее время насчитывает 50 строений. Здесь располагается Митрополия Русской православной старообрядческой церкви. В настоящее время проводится масштабная реставрация этого духовного центра, сообщает РИА Новости.