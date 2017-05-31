Кострома, 31 мая, 2017, 15:57 — ИА Регнум. По сравнению с январем-апрелем 2016 года в этом году объем строительных работ по Костромской области просел на четверть. При этом по информации Костромастата площадь введенных в эксплуатацию жилых домов снизилась на 31,6%. За январь — март 2017 костромичи купили на 1671 квартиру меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим количество ипотечников уменьшилось на 31%

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Снижение строительной активност сопровождается ростом спроса на землю. Как сообщила со ссылкой на Росреестр местная обладминистрация, в первый квартал 2017 года спрос на покупку земельных участков в Костромской области увеличился на 20%.

Отметим, что по информации сервиса «Яндекс Недвижимость» в Костроме продается 5 343 квартиры. Средняя цена «однушки» составляет чуть более 1,6 млн рублей, среднестатистическая двухкомнатная квартира обойдется костромичу в 2,3 млн. рублей.