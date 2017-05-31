Санкт-Петербург, 31 мая, 2017, 16:00 — ИА Регнум. В результате столкновения пяти транспортных средств в Курортном районе Санкт-Петербурга погиб водитель автомобиля, который накрыло тоннами песка из опрокинувшейся фуры. Об этом сегодня, 31 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Https://vk.com/spb_today Авария на ЗСД (скриншот группы «ДТП и ЧП")

Авария произошла около 12:40 в районе 6 км Западного скоростного диаметра. В ДТП участвовала фура с полуприцепом.

«В результате опрокидывания находящийся в фуре песок высыпался на автомобиль Scoda под управлением мужчины 1974 года рождения. Мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Въезд на ЗСД на данном участке в настоящее время закрыт. ГИБДД просит выбирать удобный маршрут. Проводится проверка.