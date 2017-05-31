Киев, 31 мая, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Украинское правительство ухудшило прогнозы роста ВВП и инфляции в 2017 году. В частности, Кабинет министров прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8% (ранее 3%), а рост инфляции до 11,2% (ранее 8,1%). Решение о пересмотре макроэкономических показателей было принято сегодня, 31 мая, на заседании правительства, передает ИА REGNUM.

Ukraine.politicalcritique.org Торговая Блокада Донбасса

В частности, Кабинет министров ожидает рост номинального ВВП с 2 584,9 млрд гривен до 2 845,8. При этом среднегодовая инфляция составит 12,9%, а не 12,7% как ожидалось ранее. В годовом измерении (декабрь к декабрю) инфляция составит 11,2% вместо 8,1%.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана сегодня потенциал страны не раскрыт даже на 10%. Премьер призвал воспользоваться преимуществами, которое дает украинской экономике Соглашение об ассоциации с ЕС и зона свободной торговли.

«Я убежден в том, что наша задача — использовать возможности соглашения для построения сильной экономики. И никто не может нам мешать, мы сами можем это сделать — нормальный климат, нормальная судебная система, чтобы могла защитить каждую гривну, доллар, евро инвестиций, нормальные таможенные правила, нормальные регламенты… Сегодня потенциал Украины даже не открыт на 10%», — считает Гройсман.

При этом и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан отметил, что за первые пять месяцев 2017 года поступления в государственный бюджет ожидаются на уровне 300,5 млрд грн (11,4 млрд долл).

«Фактически поступления за 5 месяцев ожидаются на уровне 300,5 млрд грн, что более чем на 65 млрд грн (2,4 млрд долл) или на 28% больше соответствующего периода 2016 года. Это при том, что курсовая разница составляет 5% к аналогичному периоду прошлого года», — добавил Продан.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозировал рост ВВП Украины в 2017 году на 2%. Также рост украинского ВВП на 2% прогнозировала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

«Учитывая нынешние темпы и неблагоприятную конъюнктуру на внешних рынках, блокаду в Донбассе и другие факторы, на 2017 год мы прогнозируем также незначительный рост в 2%», — сообщила Кахконен.

Ранее премьер-министр Гройсман отметил, что торговая блокада ДНР и ЛНР вынудила украинское правительство пересмотреть показатели экономического роста в 2017 году в сторону уменьшения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2017 года украинское правительство ввело чрезвычайные меры на рынке электроэнергии после того, как украинские радикалы и депутаты от «Самопомощи» заблокировали поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР. Согласно распоряжению правительства, украинским компаниям запрещено экспортировать антрацит, на полную мощность переведены блоки ГЭС и АЭС. В апреле 2017 года Кабинет министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в отечественной энергетике. Ранее сообщалось, что из-за необходимости экономить уголь на Украине остановили работу Трипольская и Змиевская ТЭС, входящие в государственное ПАО Центрэнерго, Приднепровская и Криворожская ТЭС, входящие в холдинг ДТЭК (принадлежит Ринату Ахметову).