Казань, 31 мая, 2017, 17:40 — ИА Регнум.

Верховный суд Татарии 30 мая взыскал с Минфина России 399 тыс. 716 рублей упущенного заработка в пользу пилота Сергея Сенина, которого до этого суд присяжных оправдал по делу о двойном убийстве. Сегодня, 31 мая, Вахитовский районный суд Казани рассмотрел его же иск о взыскании морального вреда, но в связи со вступлением третьего лица без самостоятельных требований дело будут рассматривать с самого начала. Заседание назначено на 9 июня. Ответчиком по второму иску проходит Минфин РФ в лице Управления федерального казначейства по РТ, говорится в материалах судов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, компенсацию морального вреда 33-летний Сергей Сенин требует за незаконное уголовное преследование. 8 месяцев и 22 дня он провёл в следственном изоляторе.

Ночью 13 июля 2003 года во время ограбления частного дома бизнесмена, проживающего в городе Тетюши, злоумышленники убили двоих охранников. По подозрению в убийстве правоохранительные органы тогда задержали 19-летнего Сергея Сенина, но он настаивал на своей непричастности и доказательств его вины у следствия не было. В 2006 году уголовное преследование в отношении молодого человека официально было прекращено. Спустя 10 лет, в январе 2016 года, в Казани Сенина, тогда уже переехавшего и работающего пилотом в Магадане, снова задержали по старому делу. В татарскую столицу мужчина приехал навестить родителей.

По данным правозащитной организации «Зона права», до 2016 года по делу не было никаких следственных действий, но подозреваемые неожиданно стали давать показания против Сенина. Только в сентябре 2016 года дело было передано в Верховный суд республики, и суд присяжных оправдал Сергея Сенина. Апелляционное представление прокуратуры Татарии было отклонено в феврале 2017 года.