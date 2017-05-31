Вашингтон, 31 мая, 2017, 15:48 — ИА Регнум. «Кэти Гриффин должно быть стыдно. Мои дети, особенно 11-летний сын Бэррон, тяжело это восприняли. Сумасшествие!» — написал Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Напомним, Гриффин разместила в интернете фотографии, на которых она снята с «отрезанной головой» американского президента: муляж выглядит как голова, залитая кровью, которую женщина держит на вытянутой руке.

Снимки сделал эпатажный фотограф Тайлер Шилдс. После размещения в интернете фотографий Секретная служба США, охраняющая высокопоставленных лиц, начала проверку.

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Гриффин удалила фотографии и принесла публичные извинения в соцсети. В своем видеоролике она пояснила, что она комик, но конечно, эти фотографии — уже за гранью юмора. Она отметила, то перешла черту.