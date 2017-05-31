Киев, 31 мая, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое было подписано в 2014 году и в настоящее время проходит финальную стадию ратификации, является лишь началом большого пути преобразований внутри Украины и ее интеграции в «большую европейскую семью». Об этом 31 мая на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

Torange.biz Грёзы об ассоциации с ЕС

«Соглашение об ассоциации — это только начало пути, который мы должны преодолеть внутри нашей страны, обеспечить необходимые реформы и изменения, которые полностью интегрируют нас к большой успешной европейской семье», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что изменения, которые предусмотрены соглашением об ассоциации, в первую очередь, нужны Украине. Правительство полностью сфокусировано на его качественном исполнении.

«Должны решить проблемы, которые не решались десятилетиями, и изменить в конце концов качество жизни украинских граждан, вернуть почет и уважение к украинцам. Должны приложить много усилий для ускорения экономического роста», — считает Гройсман.

В этом контексте премьер призвал все министерства к серьезной работе для того, чтобы совместно с европейскими партнерами, используя международные программы поддержки, как можно быстрее обеспечить качественные преобразования во всех сферах жизни страны.

«Европейская интеграция и Европейский Союз — это, в первую очередь, стандарты. Это сильная экономика, сильная судебная система, демократическое устройство, справедливая социальная политика, качественная инфраструктура, образование, доступ к качественной медицине. И то, что сегодня завершен этап ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, говорит только о том, что мы будем проводить изменения быстрее, качественнее», — добавил Гройсман.

Он напомнил, что уже через 10 дней, в июне, будет введен безвизовый режим между Украиной и ЕС, и таким образом будет разрушена «стена, которая отделяла Украину от ЕС».

«Я верю в то, что Украина может в среднесрочной перспективе стать полноценным членом ЕС», — подчеркнул Гройсман.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинские власти работают над приведением законодательства и стандартов к соответствию с нормами и правом ЕС. В частности, на Украине было отменено 12 тыс. устаревших ГОСТов.

«Для нас открывается новое окно возможностей… Соглашение об ассоциации — это только начало пути… Мы совместно с украинским парламентом приняли ряд евроинтеграционных актов в таких сферах как энергетика, безопасность пищевой продукции, охрана окружающей среды, рыночный надзор, государственные закупки. Мы с вам отменили 12 тыс. устаревших ГОСТов, мы привели в соответствие с правом ЕС практически все наши технические регламенты. Мы приняли концепцию политик как в сфере развития малого и среднего бизнеса, изменения климата, защиты прав потребителей», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в ближайшее время Украина нарастит в ЕС экспорт украинских товаров с высокой добавленной стоимостью.

«У нас есть очень много позитивных результатов, в частности, то что по итогам первого квартала 2107 года у нас благодаря зоне свободной торговли с ЕС есть рост экспорта товаров в страны ЕС на 25% в сравнении с первым кварталом 2016 года… Завершаются переговоры по присоединению Украины к так называемом соглашению об оценке соответствия промышленных товаров и промышленных образцов. Это должно произойти в этом году для трех групп товаров. Это откроет доступ к рынкам Европейского Союза наших товаров с высокой добавленной стоимостью, что даст возможность создавать новые рабочие места, а значит и получать дополнительные поступления в бюджеты», — рассказала Климпуш-Цинцадзе.

При этом вице-премьер считает, что украинские власти выбились из графика выполнения обязательств в рамках соглашения об ассоциации.

«Несмотря на все наши достижения, мы во многом отстаем от графика выполнения соглашения. И это отставание является весьма значительным. Я говорила еще в марте, что в прошлом году Украина имплементировала из запланированных 130 актов права ЕС всего 26 в свое законодательство. Здесь очевидно есть сложность работы и правительства, и сложность работы министерств, и парламента, и несовершенство наших бюрократических процедур. Но я при этом всем хочу напомнить, что европейская интеграция перестает быть сферой международных отношений для Украины. Это, в первую очередь, внутренние реформы в подчиненном каждому министерству сферах… Мы видим, что, к сожалению, на протяжении трех лет функционирования соглашения с ЕС, во временном режиме применения, приближение нашего законодательства на 100% в полной мере, в соответствии с графиком, ни в одной из сфер не произошло. Я приведу примеры. Мы не выполняем обязательства в сфере транспорта из-за противостояния разных групп интересов. В частности, в парламенте был отозваны евроинтеграционные законопроекты, которые бы гарантировали безопасность на дорогах и во время пассажирских перевозок», — пояснила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 21 марта 2014 года Украина и ЕС подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации, а 27 июня 2014 года — его политическую часть.

16 сентября Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали соглашение. В феврале 2017 года нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС. С 1 ноября 2014 года между Украиной и ЕС началось временное действие Соглашения об ассоциации, в рамках которого установлен режим зоны свободной торговли.