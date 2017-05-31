Киев, 31 мая, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Согласно сообщению, Кабмином был пересмотрен прежний прогноз, в котором уровень инфляции на 2017 год составлял 8,1%, а рост ВВП — 3%. По обновленному прогнозу уровень инфляции увеличен на 3,1%, а рост ВВП снижен до 1,8% в 2017 году.

Ukraine.politicalcritique.org Торговая Блокада Донбасса

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Также уточнен прогноз по другим макроэкономическим показателям. Так, рост цен в промышленности прогнозируется на уровне 16,8%, что на 8,3% больше прежнего показателя. Уровень безработицы в 2017 году составит не 8,7%, а 9,3% согласно обновленному прогнозу. По данным Кабинета министров Украины, значительно сильнее окажется дефицит внешнеторгового баланса — $6,49 млрд вместо прежних $2,68 млрд.

Основными причинами изменения прогнозов являются продолжающаяся блокада Донбасса, а также рост минимальной зарплаты в стране.

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Напомним, по различным оценкам, ВВП Украины упал на 15% после запрета грузоперевозок между Донбассом и Украиной. Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дал прогноз экономического роста на Украине, согласно которому в 2017 году экономика вырастет на 2%, а в 2018 году — на 3%.