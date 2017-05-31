Мытищи, Московская область, 31 мая, 2017, 15:36 — ИА Регнум. В Московской области инвесторы планируют построить не менее 40 гостиниц. Из них девять находятся в стадии строительства Об этом сегодня, 31 мая, заявил руководитель Центра содействия строительству Андрей Балук на встрече вице-губернатора Ильдара Габдрахманова с представителями турбизнеса, передает «Подмосковье сегодня».

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В настоящее время гостиниц строятся в Мытищах, Люберцах, Королеве, Ленинском, Пушкинском, Одинцовском, Дмитровском и Ногинском районах.

«Гостиницы для нас являются существенным приоритетом, учитывая, что недавно были приняты решения о компенсации затрат на инженерную инфраструктуру», — рассказал Балук.

По словам вице-губернатора, представителям областного правительства нужно поддерживать тесную связь и с теми инвесторами, которые собираются строить оставшиеся 30 гостиниц.

Добавим, в Московской области 595 гостиниц, работающих официально как юридические лица. У нас классифицированы 74. Эта процедура не является обязательной. Она добровольная, до принятия федерального закона.

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Как сообщало ИА REGNUM, первоочередной задачей для развития туризма в Московской области является привлечение путешественников, которые прибывают в регион дольше одного дня. Они серьезная статья доходов регионального бюджета. Так, в 2016 году гостиницы принесли в бюджет Подмосковья около 4 млрд рублей.

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