Москва, 31 мая, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал обсуждать с сотрудниками СМИ пост своей дочери Елизаветы в одной из социальных сетей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Елизавету я бы не хотел бы обсуждать, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва». — Это моя дочь, и я с ней как отец с дочерью общаюсь. И я не думаю, что это кого-то касается».

При этом Песков добавил, что Елизавета взрослая женщина и может сама участвовать в дискуссиях, которые сейчас ведутся.

«Я не хочу это ни с кем обсуждать», — говорит пресс-секретарь президента РФ.

Ранее дочь Пескова Елизавета, живущая во Франции, написала в соцсети Instagram, что она поддерживает программу сноса старых пятиэтажных домов в Москве. При этом дочь пресс-секретаря президента РФ раскритиковала расширение тротуаров в центре столицы.