Москва, 31 мая, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Признавший свою вину в получении взяток на 140 млн рублей экс-глава Удмуртии Александр Соловьев останется в СИЗО до 4 сентября. Об этом в ходе заседания в Басманном суде Москвы заявила прокурор.

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«Несмотря на то, что Соловьев признал свою вину, прошу удовлетворить ходатайство следствия и срок ареста продлить», — цитирует обвинителя ТАСС.По словам следователя, вина Соловьева подтверждается показаниями свидетелей, в числе которых сотрудники администрации Ижевска и Удмуртии, а также результатами следственных действий.

Защита в очередной раз настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Однако следователь подчеркнул, что до настоящего момента опрошены более 30 свидетелей, но для продолжения расследования необходимо продлить срок ареста Соловьева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соловьев был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

За мзду Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

На одном из первых заседаний суда экс-глава Удмуртии говорил, что нарушил закон. Ранее сообщалось, что Соловьев признал факты получения взяток, но оспаривает их объем.