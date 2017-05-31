Москва, 31 мая, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Оценки о предсказуемости ураганов, подобных произошедшему в Московском регионе 29 мая, должны быть сделаны на основе профессиональных заключений, а не эмоций, сообщил журналистам 31 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Ураган в Москве

Комментируя тему ответственности за прогноз о надвигающемся урагане, в результате которого погибли жители Москвы и Подмосковья, Песков сказал, что в расчет нужно принимать профессиональные заключения.

«И любые любительские эмоциональные рассуждения на этот счет были бы неуместны, — сказал он. — Поэтому давайте дождемся, если таковые будут, каких-то профессиональных заключений на счет предсказуемости таких явлений».

Напомним, ураган в Москве и Московской области бушевал 29 мая. В результате погодного катаклизма погибли 16 человек и более 200 получили травмы.

Порывы ветра достигали 30 м/с, были вырваны с корнем деревья, в Люберцах упал башенный кран.

В МЧС России пояснили, что не предупредили о надвигающемся урагане, потому что прогноз погоды критериям урагана не соответствовал.

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31 мая Совфед поручил профильным комитетам разобраться с ситуацией вокруг информирования жителей Московского региона об урагане.

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