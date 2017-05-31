Симферополь, 31 мая, 2017, 15:27 — ИА Регнум. В Крыму и Севастополе некоторые интернет-пользователи не смогли получить доступ к сервисам Яндекса и Mail.ru, а также соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» — доступ к ним заблокировал украинский интернерт-провайдер «Воля» («Телесистемы»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цуканов М.В Социальная сеть «ВКонтакте» в Крыму

При попытке пользователей зайти на страницу одного из заблокированных ресурсов на экране появлялось объявление на украинском языке о том, что в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко доступ закрыт.

В ГУ информатизации и связи правительства Севастополя пояснили, что это могло быть связано с частичным поступлением трафика провайдера с Украины: «Воля» в 2014 году договорилась с российской компанией о «сдаче» в аренду крымских сетей и использовании прежнего бренда.

Представители компании «Телесистемы» пока официально ситуацию не комментировали. Другие операторы связи в Севастополе работают в обычном режиме.

Также работа «Телесистемы» была восстановлена после того, как оператор принудительно ограничил трафик с Украины, «прописав маршруты».

В середине мая был опубликован указ президента Украины, согласно которому расширен санкционный перечень граждан России и юридических лиц.

Теперь на Украине нельзя пользоваться рядом российских интернет-сервисов: соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.