Севастополь, 31 мая, 2017, 20:04 — ИА Регнум. 31 мая 2017 года объявлены победители Международного Кинофорума «Золотой Витязь». Международное жюри в номинации «Анимационные фильмы» в лице председателя жюри Йована Марковича (Сербия), Ивана Иванова (Болгария) и Владимира Зайцева (Россия) подвело итоги конкурса.

Людмила Лис ИА REGNUM Золотой, Серебряный и Бронзовый Витязи — статуэтки, которые будут вручены победителям МКФ «Золотой Витязь»

Приз «Бронзовый Витязь» достался фильму «Как провидицы поссорились», режиссёр Анна Харлампиева (Болгария).

Приз «Серебряный Витязь» — фильму «Флипоскоп», режиссёр Крунослав Йович (Сербия).

Приз «Золотой Витязь» — фильму «И вот плывёт воздушный слон», режиссёр Алексей Галкин (Россия).

Дипломы МКФ вручены мультфильмам «Ёжик, который совсем не ёжик», режиссёр Алексей Игнатов (Россия), «Два трамвая», режиссёр Светлана Андриянова (Россия), «Марк Шагал. Начало», режиссёр Елена Петкевич (Беларусь).

В номинации «Фильмы для детей» награды распределены следующим образом:

Приз «Бронзовый Витязь» достался картине «Бах в Бразилии» режиссёра Ансгара Алерса (Бразилия-Германия);

Приз «Серебряный Витязь» — фильму «Большая мечта» режиссёра Мехрана Амрохи (Индия);

Приз «Золотой Витязь» — кинокартине «Золотая рыбка» режиссёра Александра Галибина (Россия).

Дипломы МКФ вручены:

Аюш Патак, Свару Каммблу за роли в фильме «Большая мечта» режиссёра Мехрана Амрохи (Индия);

режиссёра Мехрана Амрохи (Индия); сценаристу и режиссёру Михаилу Андросову (Россия) за необычный поворот сюжета фильма «Привидение» ;

; Ивану Макарову за лучшую операторскую работу в фильме режиссёра Максима Демченко «Ура! Каникулы!» (Россия).

Стоит отметить, что жюри в номинации «Фильмы для детей» целиком состояло из школьников Севастополя. Председателем жюри была ученица 8-го класса Александра Становихина.

Людмила Лис ИА REGNUM

Члены жюри в номинации «Документальные короткометражные фильмы» в лице председателя Сергея Катьера (Беларусь), Сергея Маховикова (Россия), Димы Димовой из Болгарии и Света Страхинича из Сербии объявили дипломантов «Золотого Витязя». Ими оказались:

режиссер Наталья Кононеко из России, получившая диплом «За яркий и эмоциональный рассказ о творческих личностях сохранивших верность своему призванию» в фильме «Созвучие» ;

; режиссер Игорь Соловьев (Россия) — «За профессиональное воплощение темы, сохранения исторической памяти героизма народа в Великой Отечественной войне» в фильме «Ушедшие в бессмертие» ;

; режиссер Анна Самойлова — «За художественное воплощение образа человека создающего вокруг себя атмосферу сотворчества» в фильме «Репортаж из рая» ;

; сценарист Ольга Маркова «За проникновенный рассказ о судьбе человека, целиком посвятившего свою жизнь высокому искусству» за сценарий к фильму «Призвание актрисы» реж. Валентина Фиданова-Коларова (Болгария);

реж. Валентина Фиданова-Коларова (Болгария); диплом «За создание удивительно позитивного образа героев, не сломленных жизненными обстоятельствами» вручен также фильму «Чемпион и балерина» реж. Екатерина Тимощенко (Россия);

реж. Екатерина Тимощенко (Россия); диплом «За высокохудожественное воплощение темы сохранения исторической памяти народа» — фильму «Хранители» реж. Миляна Гогича (Сербия);

реж. Миляна Гогича (Сербия); диплом «За раскрытие самой актуальной темы современного времени» вручен фильму «На грани рассудка» реж. Миланы Маяр. (Республика Сербская).

Специальный приз от Севастопольского благочиния вручен фильму «Сестра Иоанна» реж. Анастасии Кужовник из Белоруссии.

Председатель жюри в номинации полнометражных документальных фильмов Ольга Маркова (Болгария) объявила победителей в этой категории.

Приз «Бронзовый Витязь» достался фильму «Балканские сказки» реж. Михаила Мелтева (Болгария) — «За геополитический подход к трагической теме установления мира на Балканах».

Приз «Серебряный Витязь» — фильму «Одно желание» реж. Виталийя Дубинина (Россия). — «За оригинальную авторскую концепцию социальной проблематики и гуманистическое жизнеутверждающее мировоззрение».

Приз «Золотой Витязь» вручен фильму «Форсаж. Возвращение», реж. Наталья Гугуева (Россия) — «За объективный творческий взгляд на драматичные события современной истории».

Людмила Лис ИА REGNUM Полина Гухман и Кирилл Полухин — исполнители главных ролей в фильме «Иван»

В номинации игровых фильмов специальные дипломы получили:

диплом «За лучшую главную женскую роль» получила Моника Белуччи фильм « По млечному пути» , режиссёр Эмир Кустурица);

, режиссёр Эмир Кустурица); диплом «За лучшую главную мужскую роль» достался Владимиру Гостюхину за фильм «Поцелуй осени» , режиссёр Андрей Голубев;

, режиссёр Андрей Голубев; диплом «За лучшую женскую роль второго плана» вручен юной Полине Гухман за фильм «Иван» режиссёра Алёны Давыдовой.

Приз «Золотой Витязь» вручен фильму «По млечному пути», режиссёр Эмир Кустурица (Сербия — Великобритания — США).

Приз «Серебряный Витязь» получил фильм «Я, Даниэль Блэйк», режиссёр Кен Лоуч (Великобритания-Франция-Бельгия).

«Бронзовых Витязей вручено в этой номинации сразу два: фильму «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева «Россия» и фильму «Прокурор, защитник, отец и его сын» Иглики Трифоновой (Болгария — Нидерланды — Швеция).

Специальный Диплом жюри им. Андрея Тарковского за изящное киноискусство достался фильму «Тэли и Толи», режиссёр Александр Амиров (Россия).

Председателем жюри в номинации «Полнометражные игровые фильмы» был Синиша Ковачевич (Сербия), члены жюри — Михаил Голубович (народный артист Украины) и Маргарит Николов (Болгария).

Цитата из к/ф «По млечному пути». реж Эмир Кустурица. 2016. Сербия, Великобритания, США История любви

В номинации «Студенческие и дебютные фильмы» награды получили:

Приз «Бронзовый Витязь» получил фильм «Пустынники» режиссёра Цветана Драгнева (Болгария).

Приз «Серебряный Витязь» был вручен фильму «Счастье не за горами», режиссёр Наталья Саврас (Россия).

Приз «Золотой Витязь» получил фильм «Чистый лист», режиссёра Айны Мередовой (Россия).

Председатель жюри номинации — Татьяна Карпова (Россия), члены жюри Владимир Гостюхин (Беларусь), Венелин Грамадски (Болгария) и Хаджи-Александр Джурович (Сербия).