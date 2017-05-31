Киев, 31 мая, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Введение визового режима с Российской Федерацией потребует решения ряда вопросов, в числе которых — необходимость дополнительных ассигнований из государственной казны Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца, передает 31 мая RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

По словам дипломата, вопрос введения визового режима с Россией является для Киева чрезвычайно сложным, однако внешнеполитическое ведомство готово пойти на этот шаг в том случае, если соответствующее политическое решение будет принято. При этом стратегия выстраивания визового режима с РФ требует сбалансированности и учета ряда факторов.

Один из них — проживание на территории России от 3 до 4 млн украинских граждан, которые могут пострадать при введении виз. Еще один аспект — технический: в настоящее время на территории России лишь пять украинских диппредставительств — посольство в Москве, два генконсульства и два консульства.

«Если вводится визовый режим, то нам нужно будет намного больше сотрудников, которые будут работать в России, чтобы выдавать визы. Также нужна будет техническая и материальная база, что повлечет дополнительные расходы из госбюджета», — пояснила Беца.

Как сообщало ИА REGNUM, после введения безвизового режима между Украиной и странами ЕС из Киева зазвучали заявления о необходимости введения визового режима с Россией. В Кремле в связи с этим напомнили о том, что введение виз с Россией больнее всего ударит по самим украинцам.

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