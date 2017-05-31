В МИД Украины рассказали, что мешает ввести с Россией визовый режим
Киев, 31 мая, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Введение визового режима с Российской Федерацией потребует решения ряда вопросов, в числе которых — необходимость дополнительных ассигнований из государственной казны Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца, передает 31 мая RT.
По словам дипломата, вопрос введения визового режима с Россией является для Киева чрезвычайно сложным, однако внешнеполитическое ведомство готово пойти на этот шаг в том случае, если соответствующее политическое решение будет принято. При этом стратегия выстраивания визового режима с РФ требует сбалансированности и учета ряда факторов.
Один из них — проживание на территории России от 3 до 4 млн украинских граждан, которые могут пострадать при введении виз. Еще один аспект — технический: в настоящее время на территории России лишь пять украинских диппредставительств — посольство в Москве, два генконсульства и два консульства.
«Если вводится визовый режим, то нам нужно будет намного больше сотрудников, которые будут работать в России, чтобы выдавать визы. Также нужна будет техническая и материальная база, что повлечет дополнительные расходы из госбюджета», — пояснила Беца.
Как сообщало ИА REGNUM, после введения безвизового режима между Украиной и странами ЕС из Киева зазвучали заявления о необходимости введения визового режима с Россией. В Кремле в связи с этим напомнили о том, что введение виз с Россией больнее всего ударит по самим украинцам.
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