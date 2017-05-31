Вильнюс, 31 мая, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Завершается срок действия скидки на газ, которую Литве в 2014 году предоставил российский «Газпром». В связи с этим газ для населения подорожает, сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 мая, в комиссии по контролю над энергетикой и ценами.

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Стоимость повысится на 5−8%, в зависимости от того, используют жители газ только для приготовления пищи или в том числе для отопления. В ценовом отношении газ будет стоить от 39 до 64 евроцентов за кубометр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Литвы неоднократно декларировали, что получили «энергетическую независимость» от России, построив СПГ-терминал в Клайпеде. Впрочем, после его появления цены на газ в Литве только росли.