Новосибирск, 31 мая, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Председатель региональной общественной организации «Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» Вера Маськова считает, что в Новосибирской области таким образом закладывается традиция передачи памяти о пережитых страданиях в годы войны подрастающему поколению.

Правительство Новосибирской области Арка Памяти бывшим малолетним узникам фашизма в Новосибирске

«Мы отдаем дань памяти тем узникам фашистских лагерей, кто не вернулся с войны. Арка Памяти призвана стать важным объектом патриотического воспитания», — отметила она.

Доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета Сергей Красильников, комментируя ИА REGNUM открытие памятника в Новосибирске, отметил в целом позитивность памятного момента.

«Речь идет о детях — узниках фашистских концлагерей. Но нужно иметь в виду, что у нас есть две категории тех людей, которые считаются пострадавшими, узниками, репрессированными, — это и те, кто находился в наших лагерях. С этой точки зрения в Новосибирске есть, как мы его называем, Камень скорби в Нарымском сквере — мемориальный комплекс жертвам политических репрессий. И в данном случае справедливо, когда в Новосибирске появляется еще один памятный знак — место, которое обозначает другую часть репрессивного «полюса», который связан с репрессиями и концлагерями фашистскими. Другой вопрос, что, устанавливая Камень скорби, не разделяли по поколениям, и это место поминовения всех, кто находился, а на спецпоселении вообще, начиная с младенцев, потому что в поселения отправляли семьями. Возможно, и в данном случае нужно было ставить тогда в целом узникам фашистских концлагерей, не выделяя отдельно поколение. Но я все же считаю, что любое поминовение тех, кто подвергался репрессиям и дискриминациям, и это были наши соотечественники, это плюс. Знаки памяти должны быть, их не должно быть много, но быть они должны», — подчеркнул Красильников.

Отметим, что памятник бывшим малолетним узникам фашизма в Новосибирске создан в рамках областного и муниципального грантов. Из областного бюджета на него было выделено 828 тысяч рублей. Работа над созданием памятника и его установка на территории Монумента Славы началась с 2014 года по инициативе общественной организации «Новосибирский Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей».

Новосибирский союз бывших малолетних узников фашизма создан 23 апреля 1994 года. Сейчас в нем 200 членов — жители города и области старше 75 лет, которые во время Великой Отечественной войны прошли испытания фашистских концлагерей.