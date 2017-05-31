Москва, 31 мая, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о порядке оповещения и экстренного информирования населения при ЧС, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая. Вступление в силу закона особенно актуально в связи с последним ураганом в Московском регионе, от последствий которого погибли 16 человек, отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Упавшее дерево

Закон обязывает операторов связи экстренно оповещать и информировать население о чрезвычайных ситуациях. Соответствующие обязательства закрепляются и за средствами массовой информации, которые должны будут незамедлительно и на безвозмездной основе выпускать в эфир сигналы оповещения и информацию о возможном возникновении в том или ином регионе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По мнению сенатора, законодателю следует подумать об усилении ответственности должностных лиц государственных органов, в чьи обязанности входит своевременное доведение соответствующей информации до операторов связи и средств массовой информации.

Предупреждения МЧС РФ об урагане в Москве не было из-за прогноза погоды, сообщили в пресс-службе ведомства. Комментируя ситуацию с ураганом в Московском регионе 29 мая, в МЧС отметили, что выданный Росгидрометом прогноз не соответствовал критериям чрезвычайной ситуации, а значит, оповещения жителей Москвы и Московской области не требовалось.