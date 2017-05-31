Москва, 31 мая, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Для урегулирования ситуации в Афганистане необходимо наладить координацию с участием всех без исключения внешних игроков. Об этом, как передает RT, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя произошедший теракт в Кабуле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Жуткий теракт, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Еще один очень зловещий звонок, который сигнализирует о необходимости отказаться от двойных стандартов, наладить полноценную координацию с участием всех без исключения внешних игроков, поддержку афганского правительства в борьбе с терроризмом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая в столице Афганистана в районе, где находится ряд административных зданий, прогремел взрыв. По последним данным, в результате теракта погибли более 90 человек, свыше 380 получили ранения.

Ответственность за кровавую акцию в Кабуле взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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