В Самаре кондуктор и водитель избили пенсионера из-за социальной карты
Самара, 31 мая, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Дикий случай произошёл в Самаре 30 мая с пенсионером Николаем Ухаботиным в 70-м автобусе, принадлежащем «Самараавтогаз» из-за того, что у него кончилось утвержденное региональными властями, количество поездок по социальной карте. На пожилого человека набросились с кулаками кондуктор и водитель автобуса. Как сообщает ИА REGNUM, об этом в своем блоге написал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
«На остановке «Парк Победы» кондуктор потребовала от пенсионера выйти, пенсионер отказался, — сообщил подробности депутат. — Тогда, по словам Николая Владимировича Ухаботина, кондуктор с водителем набросились на него с кулаками, выбросили в окно его сумку, а из кармана вытащили все его деньги — около 2 тыс. рублей. На крики пассажиров, вступившихся за пенсионера, подошел проходивший мимо патруль полиции. В итоге пенсионера задержали по заявлению кондуктора, доставили в отдел полиции Советского района, где он провел более 5 часов. Пенсионера решили задержать в камере до утра, но тут его увидел знакомый сотрудник полиции, и его отпустили домой. Николай Владимирович находится в шоковом состоянии, и сейчас поехал на улицу Лунная снимать побои. Сегодня подам заявление в прокуратуру».
По информации Матвеева, 31 мая в Советском районном суде Самары будет рассмотрен протокол, составленный на пенсионера
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Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре не утихают протестные акции, митинги и шествия за отставку губернатора Николая Меркушкина и против проводимой им политики сокращения льгот пенсионерам и льготным категорям граждан.
Так, 28 мая около Дворца спорта авиационного завода (на Безымянке) состоялся шестой с начала 2017 года митинг, на это раз в повестку митинга были включены новые требования —против повышения тарифов ЖКХ с 1 июля и переноса сроков капремонта домов на 20−30 лет.
С 1 января в регионе отменен безлимитный бесплатный проезд пенсионеров на транспорте с ограничением не более 50 поездок (после митингов с апреля лимит был увеличен до 60 поездок).
Кроме того, с 1 января отменены льготы по ЖКХ, вместо них введены «компенсации», выплачиваемые в меньшем объеме и не всем. С 1 марта отменены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) работающим пенсионерам и неработающим, чья пенсия выше 19,5 тыс. рублей.
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