Ижевск, 31 мая, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Полиция Удмуртии обнаружила схрон оружия и боеприпасов в лесном массиве на 5-м км автодороги Глазов — село Красногорское. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МВД, в тайнике находилось 570 винтовочных и автоматных патронов, 4 гранаты, 4 запала к гранатам, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы и пистолет «Вальтер».

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По версии оперативников, оружие принадлежало убитому в 2016 году жителю Глазова, который был неоднократно судим за тяжкие преступления.

В настоящее время оружие и боеприпасы из тайника направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии. Гранаты вывезены на безопасное расстояние и подорваны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2016 года в удмуртском Глазове был также обнаружен склад оружия и боеприпасов. Но его владельцем оказался не преступник, а бывший сотрудник Минобороны. Склад он устроил у себя в квартире и гараже.

По словам хозяина боеприпасов, все оружие он привез из армии. За хранение он получил условный срок.