Севастополь, 31 мая, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Севастополь представит несколько инвестиционных проектов в сфере туризма на Петербургском международном экономическом форуме, который начнет работу 1 июня. Об этом на своей странице Facebook сообщил врио губернатора Дмитрий Овсянников.

Facebook.com Дмитрий Овсянников Инвестиции в Севастополь

«Часть делегации правительства Севастополя уже находится в Санкт-Петербурге и готовится к открытию форума. Думаю, что севастопольская экспозиция будет интересной и достойно представит наш регион», — написал глава города.

Он разместил на своей странице в соцсети фотографии готовых к показу севастопольских стендов.

Так, Севастополь представит ряд инвестиционных проектов, среди которых приоритетный проект «Гражданское развитие Балаклавской бухты как международного центра туризма», развивающийся проект «Большая севастопольская тропа», а также расскажет о привилегиях, которые дает бизнесу участие в севастопольской свободной экономической зоне.

Добавим, что проект «Большая севастопольская тропа» ставит задачей создание комплекса инфраструктуры для активных видов круглогодичного туризма в горно-лесистой местности. Протяженность тропы — 114 км, она включает различные пешеходные маршруты с современными навигационными метками и стендами по ходу движения.

Facebook.com Дмитрий Овсянников Большая Севастопольская тропа

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на Ялтинском международном форуме регион представил Стратегию развития Севастополя до 2030 года.

Среди ключевых инвестиционных проектов ею обозначено шесть предложений: Energynet, «Балаклава», «Терруар Севастополь», «Мемориальный парк Примирения», «Гераклейская рокада», а также приоритетный проект комплексной многофункциональной застройки крупной территории города.

В марте на Российском инвестиционном форуме в Сочи город представлял проект международного яхтенного туристического центра в Балаклаве и еще один туристический проект — исторический военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах». Визуализацией будущего Балаклавы стал макет, представляющий часть украинского проекта «Балаклава грин», разработанного в 2011 году.