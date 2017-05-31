Село Гжель, Московская область, 31 мая, 2017, 15:05 — ИА Регнум. В Московской области могут организовать туристический маршрут, посвященный гжели, приуроченный к 700-летию промысла. Об этом сегодня, 31 мая, заявила министр культуры региона Оксана Косарева, передает «Подмосковье сегодня».

A.Savin Магазин керамических изделий в Гжельском сельском поселении, Московская область, Россия.

«Туристические маршруты появляются почти ежедневно. Маршрут с Гжелью — это отдельное направление поддержки народно-художественных промыслов, которых в Подмосковье 23. С учетом того, что в 2028 году будет 700 лет промыслу, нам поручено рассмотреть возможность отдельной программы по подготовке к этой дате и развитию туристической привлекательности этого промысла», — сказала Косарева.

В 2017 году производственное объединение «Гжель» запустило изготовление статуэток в виде популярного интернет-мема Ждуна. В подмосковном варианте герой изображен в нарядном переднике и с чайником в руках.

Фигурку из гжели в качестве шутки сделал художник Дмитрий Коновалов. Затем видео с Ждуном появилось в сети, и спрос моментально вырос. На производстве его делают в отдельном цеху. Там работают молодые художники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сельском поселении Гжельское Московской области планируется создать туристической кластер. Уже начата разработка программы его развития. Цель его создания — пропаганда гжельского народного промысла. Это позволит ему подняться на новый виток развития.