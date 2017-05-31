Москва, 31 мая, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Действие указа российского президента Владимира Путина «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» не распространяется на ограничение импорта турецких помидоров, введенного ранее, сообщил журналистам 31 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

sharonang Турецкие помидоры

«В данном случае это не касается этих самых пресловутых помидоров, речь идет о других деталях», — отметил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря российского президента, документ был подписан по итогам договоренностей, которые российский и турецкий президенты достигли в ходе переговоров в Сочи в начале мая. Во время встречи Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом было принято решение отменить введенные ограничения, но за небольшим исключением.

«Произошла формализация этих договоренностей», — пояснил Песков.

Напомним, в начале мая по итогам переговоров глав России и Турции Путин заявил, что считает российско-турецкие отношения нормализовавшимися.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва сняла ряд ограничений, действующих в отношении Турции. Положение, вводившее ограничения для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ (услуг) на территории России, утратило силу.

Кроме того, снимается запрет для работодателей, нанимающих в России турецких граждан.