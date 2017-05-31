Москва, 31 мая, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину возможного ухудшения отношений между Россией и США — это «разгул русофобии» в Вашингтоне.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По его словам, в Кремле считают абсолютно неприемлемыми нападки на посла России в США.

«Мы видим линию на раздувание и поддерживание в истеричном состоянии русофобских настроений и считаем, что это может и уже имеет очень негативное воздействие в целом на атмосферу наших двусторонних отношений», — сказал Песков.

Он добавил, что это не единственная причина сложных отношений. Президент четко говорил, напомнил Песков, что проблема заключается в том, что некоторые политические силы пытаются камуфлировать причины собственного поражения и неудач русофобскими припадками.

Людям, которые проиграли выборы, никак не хочется признать, что они их действительно проиграли, заявил накануне Путин в интервью Le Figaro, и им хочется объяснить себе и показать другим, что их политика была правильная, а затем кто-то со стороны их «обманул и объегорил».

Ранее президент Владимир Путин в ходе интервью французской газете Le Figaro заявил, что Россия не воздействовала на какие-либо выборы в иностранных государствах, так как это бессмысленно.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что главы государств приходят и уходят, но политика этих государств при этом не меняется. По мнению российского президента, причина этого явления заключается во влиянии всемогущей государственной бюрократии на каждого нового главу государства и его взгляды на ситуацию.