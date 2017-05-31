Тегеран, 31 мая, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Иран начал строительство нефтяного терминала в порту Джаск в южной иранской провинции Хормозган, который должен будет стать одним из крупнейших в стране — Jask Oil Terminal. Об этом заявил советник министерства нефти ИРИ Мухаммед Сагаи в интервью изданию The Financial Tribune.

Остров Харк. Нефтяной терминал

Этот нефтетерминал будет иметь возможность хранить до 30 млн баррелей и экспортировать 1 млн баррелей в день сырой нефти. Завершить его строительство рассчитывают к 2021 году. За все это время будет потрачено на реализацию проекта около $2 млрд. Причем около $600 млн необходимо только на покупку оборудования для терминала, в частности на трубы.

Сагаи отметил, что для строительства объектов терминала для хранения сырой нефти будет проводиться тендер. В течение трех ближайших недель уже собираются объявить победителя торгов. В тендере будут участвовать как минимум восемь частных инвесторов. Сейчас Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) занимается изучением предложений двух иранских частных компаний. Поскольку именно частные вложения имеют наиболее важную роль в развитии проекта, уверен советник министерства нефти ИРИ.

В целом терминал — часть плана по развитию региона. Этот план включает в себя строительство двух нефтеперерабатывающих заводов, нефтехимического комплекса и хранилищ нефти общей мощностью от 10 млн баррелей на первом этапе и 30 млн баррелей в сутки — на втором.

Напомним, что еще в 2014 году в Иране стали обсуждать вопрос о развитии порта Джаск на берегу Оманского залива как одного из важных цивилизационных центров побережья Мекран. Тогда же обсуждалась возможность создания здесь второго нефтяного терминала страны. В Национальной иранской нефтяной инженерно-строительной компании (NIOEC) заявляли, что порт Джаск станет новым нефтегазовым хабом Ирана с причалами для импорта и экспорта нефти, нефтеперерабатывающими заводами и ГПЗ, а также нефтехимическими комплексами.

Однако дальше обсуждений дело так и не шло несколько лет. В очередной раз активно этот вопрос стали обсуждать в январе 2016 года. Отмечалось, что увеличение числа нефтетерминалов связано с ограничениями, которые возникают при экспорте основного количества нефти через один терминал. Новый терминал же позволит не только увеличить экспортные мощности ИРИ, но и существенно снизит зависимость Ирана от Ормузского пролива и необходимости прохождения через этот пролив нефтеналивных танкеров. Также новый нефтетерминал позволит сократить примерно на тысячу километров расстояние, которое проходят танкеры на пути к потребителю. Значит, получится сократить транспортные расходы.

Сегодня в Иране действует один нефтяной терминал на острове Харк, мощность которого достигает 28 млн баррелей нефти. Он считается самым важным экспортным терминалом ИРИ. Через него осуществляется более 90% экспортных поставок сырой нефти страны. Сегодня здесь также строят четыре нефтяных хранилища.