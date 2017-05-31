Москва, 31 мая, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Администрация президента России Владимира Путина не располагает информацией о том, что в отношении ряда политиков Черногории введен запрет на посещение России. Об этом 31 мая сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Нет, ничего не известно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле что-либо о таком запрете.

Ранее в черногорских СМИ появились сообщения о том, что российские власти составили перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. В черном списке якобы оказались премьер-министр Черногории Душко Маркович, его предшественник на этом посту Мило Джуканович, а также спикер парламента страны Иван Брайович.

Отмечалось, что черный список включает по меньшей мере 70 имен. В него попали члены правительства Черногории, одобрившие протокол о присоединении страны к Североатлантическому альянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая посол России в Черногории Сергей Грицай получил от МИД Черногории ноту протеста в связи с задержанием в московском аэропорту «Домодедово» депутата от правящей Демократической партии социалистов Черногории Миодрага Вуковича. Вукович был объявлен в России персоной нон-грата, этот факт подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.