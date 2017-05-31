Ярославль, 31 мая, 2017, 15:00 — ИА Регнум. По мнению ярославских политологов скандалы на праймериз «Единой России» по выборам депутатов муниципалитета негативно скажутся на рейтинге партии. Прошедшее 28 мая предварительное голосование по выборам депутатов муниципалитета Ярославля, как уже сообщало ИА REGNUM, было отмечено низкой явкой и скандалами. Ярославские политические эксперты сходятся во мнении, что это негативно отразится на рейтинге партии власти.

Pixabay.com Избирательная урна

«Праймериз отличались низкой явкой, за исключением тех округов, где была высокая конкуренция, и где, согласно заявлению ряда кандидатов, были нарушения. Реальная явка по бесконкурентным округам была на уровне 3−4%. В Рыбинске в 2014 году на выборах в городской муниципальный совет была явка в 7% (а в конкурентных округах — до 17%), на праймериз в Госдуму России в Ярославле явка была на уровне 6%. Второй момент — те кандидаты, которые вели активную работу, а в основном это действующие депутаты — они смогли подтвердить свой статус, есть преемственность муниципалитета, среди победителей баланс новых лиц, и лиц с депутатским опытом соблюден. Я отметил бы, что наивысшую явку показал не центр города, а спальные районы. Я считаю, принцип «Дело в людях», который был незаслуженно забыт на этих выборах — вновь оказал решающее влияние на результаты голосованию. Так, по всему городу самую уверенную победу одержал исключенный менее чем за месяц из состава депутатов Павел Зарубин, находящийся в остром конфликте с действующей городской властью. В связи с этим можно сделать вывод, что контрэлиты, когда могут сконцентрироваться на четкой локальной задаче, могут достигнуть успеха. Еще немаловажный момент: на мой взгляд, в отличии от выборов 2012—2013 отсутствовала единая общегородская кампания со сквозными тематическими линиями, каждый кандидат шел как бы сам по себе. Руководители городской «Единой России» явно отдавали предпочтение кандидатам, в которых есть личная заинтересованность руководства города. Руководству партии надо сделать анализ, на мой взгляд, кандидатов, набравших меньше 250 голосов сложно назвать легитимными, ведь за них не проголосовало даже 1% от общего числа избирателей округа», — считает политтехнолог Андрей Становой.

Ярославский политолог Сергей Киселев, анализируя прошедшее предварительное голосование, выделил несколько моментов. Во-первых, прошедшие праймериз — «проба пера» новой команды политтехнологов-варягов. С точки зрения результата политолог считает, что команда с поставленной задачей справилась. Во-вторых, отмечает Киселев, организаторы голосования не смогли отрепетировать явку, не смогли мобилизовать старые агитационно-полевые сети партии, и не смогли провести предварительное голосование без скандалов.

«Это все скажется на выборах в сентябре. Третье — внутрипартийный аспект. Недочеты при проведении праймериз будут использованы при неминуемой «борьбе бульдогов под ковром» — то есть, борьбе групп внутри партии за контракт на выборы 2018 года. Считаю важным отметить и знаковые проигрыши. Демиурги политического процесса потратили столько сил и репутации для лишения мандата Павла Зарубина с тем, чтобы дать ему выиграть праймериз, и не обеспечили выигрыш Артуру Ефремову как главе партии в городе Ярославле. Пятый, заключительный момент — борясь с «черными технологами» «Единая Россия» сама воспользовалась полностью их арсеналом — подвозы, чернуха, агитация на участках, сахар — победа техническая и скорее пиррова, новой команде нанесен сильный репутационный ущерб, который скажется на избирательных кампаниях 2017 и 2018 годов», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Киселев.