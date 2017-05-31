Кострома, 31 мая, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Работать на комплексах будут местные жители. Новые постройки появятся на земельных участках в Дмитриевском и Михайловском поселениях, размер арендной платы за землю общей площадью 12 гектаров составит 275 тысяч в год. Оба участка расположены рядом с транспортными путями и обеспечены необходимой инженерной инфраструктурой.

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Справка ИА REGNUM: Галич — один из промышленных центров области находится в 123 км от Костромы и 450 км от Москвы. В городе расположен крупный железнодорожный узел, расположенный на дороге Санкт-Петербург — Урал. По данным на 2014 год, в городе проживает около 17 000 человек, зарегистрировано 15 частных предприятий. Всего в Костромской области действует 372 предприятия, занимающихся деревообработкой и производством изделий из дерева. По сравнению с апрелем 2016 года древообрабатывающая отрасль, являющаяся одной из основных в области, демонстрирует спад на 7%.