Москва, 31 мая, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Пользователи «Яндекс.Навигатора» с 31 мая по 13 июля 2017 года могут изменять стандартную озвучку на голос Оптимуса Прайма — персонажа фильмов о Трансформерах. Об этом информирует vc.ru со ссылкой на представителей «Яндекса».

Компас икарта

"В озвучку вошло около 140 фраз, из которых «Яндекс.Навигатор» автоматически составляет подсказки, — говорится в сообщении. — Разработчики изменили некоторые стандартные навигационные фразы, чтобы создать иллюзию общения с Оптимусом Праймом».

Так, в лексиконе Оптимуса для общения с водителем есть такие фразы как, «Впереди камера десептиконов», «Цель обозначена. Погнали?», «Мегатрон опять раскопал дорогу» и др.

Новый голос добавлен к выходу фильма «Трансформеры: Последний рыцарь», который появится на экранах 22 июня. Отметим, что кроме «Яндекс.Навигатора» рекламная кампания фильма задействует «Яндекс.Карты».

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