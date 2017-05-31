Орел, 31 мая, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Бесплатное питание для всех школьников, которое до сих пор действует в Орле, могут отменить. Питаться за счет бюджета в школах будут в таком случае только те ученики, родители которых смогут доказать, что нуждаются в соцподдержке. Об этом говорилось 30 мая в ходе обсуждения, состоявшегося в горсовете.

Andshel Школьная столовая

Сегодня бесплатные завтраки и обеды получают все школьники региона. В Орле в школах питаются 30 тыс. детей. Однако при этом сумма, которую бюджет города сегодня может выделять на школьное питание — это 40 рублей в день на завтраки и 12 рублей на обеды для учеников из групп продленного дня. Тогда как еще в 2013 году полноценный школьный обед оценивался в 90 рублей.

Растет и кредиторская задолженность города перед поставщиками школьного питания — сегодня сумма долга уже более 78 млн рублей.

О том, что родители должны участвовать в оплате школьных обедов, заявил в ходе обсуждения один из предпринимателей, занимающихся поставками продуктов в школы. Он же заявил, что уже с нового учебного года поставщики могут просто отказаться работать с школами из-за долгов.

«Родители больше всего после государства заинтересованы в здоровье детей. Сегодняшнее меню не дотягивает до установленных норм. С дополнительными средствами мы сможем улучшить качество питания в школах», — заявил бизнесмен.

На встрече же представители школ заявили, что половина приготовленной пищи после обеда просто выбрасывается. А потому бесплатное питание должно стать адресной мерой социальной поддержки.

Многие из присутствовавших на обсуждении родителей выступили за сохранение бесплатного питания для всех, а некоторые признали, что их дети не ходят в школьную столовую.

В качестве варианта решения проблемы было предложено сохранять софинансирование школьного питания из бюджетов области и города при внесении платы родителями — в таком случае питание будет более качественным. Еще один вариант, предложенный депутатами, — сохранение бесплатного горячего питания для всех учеников начальной школы и бесплатные завтраки для тех детей, семьи которых нуждаются в социальной поддержке.

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Орловский губернатор — правительству: «Когда перестанете воровать?»

О громадных долгах бюджета Орла перед поставщиками школьного питания говорится уже не первый год. Так, на июнь 2015 года задолженность составляла 25 млн рублей, осенью 2016-го — уже более 50 млн. Теперь долги выросли до 78 миллионов.

Между тем, в октябре прошлого года, на совещании в правительстве региона были частично названы причины столь высоких долгов за школьное питание. Согласно отчету Контрольно-счётной палаты области, основная часть закупок, а всего на эти цели было выделено 91,7 млн рублей, проводилась через одного поставщика, без проведения конкурсов.

«Два года говорю, что у нас здесь происходит полный бардак, — заявил тогда губернатор Вадим Потомский. — Поручал сделать единый центр закупок, но никакого решения вы мне не представили. Когда вы перестанете помогать воровать деньги из бюджета области? Я обращаюсь ко всем членам правительства».