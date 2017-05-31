Мурманск, 31 мая, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Житель Мурманской области подозревается в участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника на Юго-Востоке Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. По словам старшего помощника руководителя следственного управления Натальи Тростиной, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

«По версии следствия, в начале апреля 2014 года мужчина 1991 года рождения пересёк границу Российской Федерации и вступил в ряды вооруженного формирования батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сообщила Тростина. — Всё это время подозреваемый, придерживаясь национал-социалистических идей и пропагандируя их, состоя в рядах батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получал там довольствие и снабжался средствами связи, амуницией, огнестрельным оружием и боеприпасами, которые им применяются по настоящее время для ведения боевых действий».

По данным следователей, за участие в вооружённых конфликтах на территории Республики Украина подозреваемый постоянно получал денежное вознаграждение в иностранной валюте (доллары США), которое в общей сумме составило более 920 тысяч рублей.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, сбор и закрепление доказательств», — заключила представитель ведомства.

Напомним, пока одни принимают участие в боевых действиях на Украине, другие ищут убежища, в том числе на Севере.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало 2017 года с учётом самостоятельно трудоустроившихся в экономике Мурманской области было занято более трёх тысяч граждан, вынужденно покинувших Украину.