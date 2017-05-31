Луганск, 31 мая, 2017, 14:51 — ИА Регнум. По его словам, очередной факт дезертирства был зафиксирован в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Украинский военнослужащий самовольно покинул расположение части из-за «давления со стороны националистов», при этом взяв с собой автоматическое оружие с боеприпасами и три гранаты.

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«Факт самовольной отлучки скрывается от вышестоящего руководства», — подчеркнул Марочко.

Он также добавил, что 30 мая ВСУ понесли небоевые потери из-за технических неисправностей украинского миномета «Молот», используемого украинскими силовиками для обстрела позиций ополченцев. Так, из-за взрыва миномета пострадали трое солдат ВСУ.

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Напомним, представители республик не раз отмечали низкое морально-психологическое состояние украинских военнослужащих, из-за чего многие солдаты ВСУ во время несения службы употребляют алкоголь и наркотики, занимаются грабежами, дезертируют, а также применяют огнестрельное оружие в межличностных конфликтах.