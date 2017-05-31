Москва, 31 мая, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев признал вину по делу о получении взятки в 140 млн рублей, однако это не меняет оснований для продления ему ареста, заявила в Басманном суде Москвы прокурор.

Kremlin.ru Александр Соловьёв

По словам адвоката Соловьева, он не только признал вину, но и сотрудничает со следствием. В связи с этим было подано ходатайство защиты о переводе Соловьева из СИЗО под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Соловьева задержали и этапировали в Москву. По версии следствия, он получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму в 139 млн рублей (деньгами) и 2,7 млн рублей долей в коммерческой организации.

Соловьеву предъявлено обвинение по статье — «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере».

Взятку Соловьеву дали за то, чтобы он обеспечил внеочередную оплату из федерального и регионального бюджетов выполняемых работ. Также он должен был посодействовать в выделении лицензий на геологоразведку недр.

Ранее Мосгорсуд признал законным проведение обыска в доме бывшего главы региона в деревне Каменки. Обыск был проведен без постановления суда — по постановлению следователя. Басманный суд признал уведомление об обыске законным.