Бейрут, 31 мая, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Известно, что Галь Гадот прослужила в Армии обороны Израиля два года, тем самым выполнив требования законодательства страны. Когда в 2014 году с 7 июля по 26 августа израильская армия проводила в секторе Газа операцию «Нерушимая скала», Галь Гадот публично выражала свою поддержку IDF.

Постер кинофильма «Чудо-женщину», США, 2017

Как пишет Associated Press, решение о запрете показа фильма должно быть принято достаточно быстро, потому как первые показы в Бейруте уже начались.

Инициатива запрета картины исходит от Министерства экономики и торговли Ливана, данное ведомство вышло с инициативой запрета. Но такое решение требует одобрения профильного комитета, состоящего из шести руководителей министерства.

Напомним, мировая премьера «Чудо-женщины прошла» 15 мая 2017 года. Премьера фильма в России запланирована на 1 июня 2017 года. Фантастический фильм рассказывает о принцессе амазонок, отправившейся во внешний мир и нашедшей там собственное предназначение.

Картина выпускается пятью компаниями — DC Films, Atlas Entertainment, Cruel and Unusual Films, Tencent Pictures и Wanda Pictures, три из этих компаний расположены в США, а две в Китае.