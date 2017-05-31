Хьюстон, США, 31 мая, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Энцелад, один из спутников Сатурна, в прошлом мог столкнуться с крупным объектом, в результате чего ось его вращения сместилась на 55 градусов. Об этом сообщает NASA.

photojournal.jpl.nasa.gov Энцелад

Анализ снимков, полученных с зонда «Кассини», показал, что все формы рельефа, обнаруженные на поверхности Энцелада, возникли не там, где они должны были появиться. В частности, «тигровые полосы» и три крупные низменности на Энцеладе должны были появиться на экваторе спутника, а не на полюсах.

Это можно объяснить тем, что ось вращения спутника когда-то была другой. Но в результате столкновения с крупным объектом она оказалась повернута на 55 градусов, Ученые считают, этот объект попал в ледовую оболочку планеты в районе современного южного полюса. В результате чего образовались гейзеры и другие следы внутренней активности, которые мог зафиксировать «Кассини».

Напомним, что в 2005 году «Кассини» обнаружил на Энцеладе гейзеры из частиц водяного льда и пара. Они выбрасывались из параллельных трещин вблизи южного полюса. Трещины получили название «тигровых полос». В 2015 году с помощью «Кассини» удалось установить наличие в недрах Энцелада океана из жидкой и горячей воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зонд «Кассини» выполняет миссию по изучению Сатурна, а также его колец и спутников. Предполагается, что аппарат совершит 22 прохода между Сатурном и его кольцами, после чего сгорит в атмосфере планеты.

Зонд «Кассини» был запущен с Земли в 1997 году. В июне 2004 года он прибыл к Сатурну и стал первым искусственным спутником этой планеты. Зонд «Гюйгенс», который «Кассини» нёс на борту, впервые опустился на Титан для его изучения в январе 2005 года.