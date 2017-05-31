Москва, 31 мая, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая, на строительстве моста через Керченский пролив началось сооружение тел фарватерных опор, сообщили в Росавтодоре.

Правительство РФ Строительство Керченского моста

Фарватерные опор двух видов — под автодорожную и железнодорожную части: железобетонные — под автодорогу и со стальным каркасом — под железную дорогу. Такие различия обусловлены отличающимися проектными нагрузками на опоры, которые примут на себя арочные пролеты Керченского моста.

Создание свайных фундаментов на этих опорах завершилось еще в апреле, после чего начались работы над ростверками. Ростверк формируется из участков под автодорожную и железнодорожную часть моста и перемычки между ними. Армирование каркасов и бетонирование ведется раздельно по участкам и перемычке.

Ростверки по автодорожной части полностью выполнены. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысячи тонн арматуры и больше 5,5 тысячи кубометров бетона. На опоре № 252 строители уже перешли к созданию железобетонных стоек тел опор. Их бетонирование будет идти в несколько этапов (захваток).

На следующем, втором, этапе армирование и бетонирование ростверка будет вестись параллельно с установкой основных силовых элементов тел опор — стальных сердечников.

Одновременно на ростверках фарватерных опор идет создание специальных вспомогательных сооружений, которые будут задействованы в монтаже арочных пролетов. Опоры будут готовы принять арки Керченского моста в конце августа 2017 года.

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Добавим, строительство Керченского моста ведется одновременно по всей длине — это 19 км. К концу мая погружено более 5100 свай трех типов (почти 80% от проекта). Полностью готовы 314 опор из 595 проектных. Собрано более 7800 тонн металлоконструкций арок из 10 тысяч тонн проектных. В сутки на объекте задействовано более 200 основных единиц техники, более 20 единиц различных плавсредств и почти 7000 строителей.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через Керченский пролив будет состоять из 2-х параллельно расположенных мостов — автодорожного и железнодорожного. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в феврале 2016 года. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, а поездов — на декабрь 2019 года. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.