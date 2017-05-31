Ливерпуль, Великобритания, 31 мая, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Тела трех человек, в том числе двоих детей, обнаружены в бывшем доме Леннона на Фолкнер-стрит в Ливерпуле 30 мая. Полиция графства Мерсисайд задержала подозреваемого в убийстве — мужчину 30 лет.

Pixabay.com Убийство

Уточняется, что убийство имеет бытовые причины. Сосед рассказал, что в доме жила семья с двумя детьми.

В доме № 36 по Фолкнер-стрит Леннон жил с первой женой Синтией Пауэлл — до рождения Джулиана Леннона. Квартира принадлежала менеджеру The Beatles Брайану Эпштейну.

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