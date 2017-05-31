Вашингтон, 31 мая, 2017, 14:33 — ИА Регнум. «Кто может понять истинный смысл covfefe? Наслаждайтесь», — написал американский лидер в Twitter.

Дональд Трамп

Напомним, вечером 30 мая на страничке Трампа в соцсети появилась фраза «Несмотря на постоянную негативную реакцию в прессе, сovfefe». Никто из пользователей не сумел перевести странное слово, однако подписчики президента США стали выдвигать шутливые версии термина.

Так, одни из них предположили, что речь идет о напитке, другие — что covfefe является секретным кодом. Встречались версии и о том, что аккаунт Трампа был взломан «российскими хакерами». Незадолго до удаления запись набрала более 160 тыс. лайков и 120 тыс. ретвитов.