Новороссийск, Краснодарский край, 31 мая, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Сразу несколько пикетов состоялись в городе Новороссийске Краснодарского края против действий детского омбудсмена Анны Кузнецовой. В поддержку всероссийской акции протеста в отношении проювенальной политики уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ 30 мая выступили активисты регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС), передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено Новороссийском отделением РВС Пикет в Новороссийске

В течение дня противники политики детского омбудсмена с плакатами в руках сменяли друг друга в центре города на улице Советов.

«Владимир Владимирович! Не подписывайте «Стратегию в интересах детей» без обсуждения с общественностью!» — гласили плакаты.

Фото предоставлено Новороссийском отделением РВС Новороссийск против проювенальной политики детского омбудсмена

Как сообщил представитель РВС в Новороссийске Станислав Филимонов, жители города с удивлением узнали о позиции нового детского омбудсмена, подходили к пикетчикам, расспрашивали об их позиции.

«Некоторые выражали одобрение борьбе с внедрением ювенальной юстиции в России, считая её опасным институтом, разрушающим семью», — добавил Филимонов.

Напомним, крупнейшие родительские организации России считают, что целый ряд действий Анны Кузнецовой уже ясно указывает на её соглашательскую проювенальную позицию. Сюда можно отнести далекое от реальности заявление омбудсмена по итогам исполнения поручения президента РФ Владимира Путина об анализе практики изъятия детей из семей с точки зрения неправомерных действий органов опеки. Как заявила Кузнецова, были «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей».

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«Ваша деятельность обманула ожидания общества»

После чего представители родительских организаций, уже не первый год оказывающих экстренную помощь семьям, пострадавшим от неправомерных действий органов опеки, начали покидать Общественный совет при уполномоченном. На этом фоне омбудсмен занялась активным налаживанием «обмена опытом» с финскими коллегами.

«В ходе поездки Кузнецовой в Финляндию из её уст так и не прозвучало ни одного заявления и оценок относительно судеб детей, изъятых финскими органами опеки у российских матерей, и подобных действий опеки», — отметил Станислав Филимонов.

Фото предоставлено Новороссийском отделением РВС Нет стратегии детства без обсуждения с общественностью!

Более того, крайнее беспокойство российских родителей вызывает информация об активном продвижении на подпись главе государства ко Дню защиты детей без какого — либо обсуждения с общественностью новой Национальной десятилетней стратегии «в интересах детей». Настоящие авторы «десятилетки детства», равно как и текст новой стратегии, тщательно скрываются.

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«Принимать Стратегию детства без мнения родителей — это кощунство!»

Добавим, реализация ныне действующей по 1 июня 2017 года стратегии уже привела к широкому распространению практики необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей по любым поводам — от неуплаты за услуги ЖКХ до бедности обстановки. Представители родительских организаций не раз отмечали зависимость продвигаемого в РФ данным документом курса от чуждых России иностранных идей и схем в семейной политике.

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