Москва, 31 мая, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Происходящее в Венесуэле вызывает глубокую озабоченность: общество становится заложником сценариев жесткого политического противоборства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня, 31 мая, в выступлении перед журналистами.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

«Растет накал конфронтации, в уличных выступлениях антиправительственных сил все чаще используется огнестрельное оружие, что ведет к росту числа жертв», — отметила она.

«К нашему большому сожалению, за 2 месяца протестов погибло свыше 60 граждан, более тысячи — ранено. Мы крайне обеспокоены тем, что объектами нападения становятся школы, больницы, транспорт. Есть случаи совершения даже самосуда, который устраивался разъяренной толпой над сторонниками правительства. Предпринимаются попытки захвата арсеналов воинских частей, это совершенно недопустимо. К массовым беспорядкам привлекаются подростки и дети, это, конечно, еще раз повторю, абсолютно недопустимо», — заявила Мария Захарова, подчеркивая, что происходящее может обернуться настоящей катастрофой.

«Оппозиционные силы заявляют о переходе к фронтальному противостоянию до конца, — подчеркнула она. — В условиях агрессивного характера манифестаций и роста числа провокаций важно, чтобы силы охраны правопорядка и военные не перешагнули очень опасную черту и действовали в рамках полномочий».

«Убеждены, что конструктивный диалог между правительством и оппозицией Венесуэлы при авторитетном международном посредничестве — лучший путь избежать развязывания массовой войны и начать предметно решать социально-экономические проблемы, к сожалению, оттесненные политическим противостоянием на второй план», — заявляет Захарова, также выражая надежду, что свойственное венесуэльскому народу миролюбие восторжествует.

Напомним, протестные акции в Венесуэле длятся уже более двух месяцев. Министр обороны этой страны утверждает, что оппозицию координируют из США. Несколько дней назад президент Мадуро объявил о создании специальной антитеррористической бригады, которая призвана «гарантировать венесуэльцам мир и безопасность в стране».