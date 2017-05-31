Астана, 31 мая, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Очередной амбициозный план Казахстана касается размеров золотовалютного резерва. Национальный банк планирует увеличить запасы золота и войти в топ-15 стран по этому показателю. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев.

«Мы скупаем все аффинированное золото на нашем рынке. Я знаю об амбициозных планах отечественных производителей. Речь идет о добыче и переработке драгоценного металла. Более того, мы уже начали программу авансирования отдельных золотопроизводящих организаций. Это в первую очередь компании, которые рафинируют золото. В этих условиях я считаю, мы продолжим свою политику», — сказал Данияр Акишев.

Рейтинг стран по резервам золота на май 2017 года

Позиция

Страна

Объем ЗР, тонн

1

США

8 133,5

2

Германия

3 377,9

3

МВФ

2 814,0

4

Италия

2 451,8

5

Франция

2 435,9

6

Китай

1 842,6

7

Россия

1 680,1

8

Швейцария

1 040,0

9

Япония

765,2

10

Нидерланды

612,5

11

Индия

557,8

12

ЕЦБ

504,8

13

Турция

427,8

14

Тайвань

423,6

15

Португалия

382,5

16

Саудовская Аравия

322,9

17

Великобритания

310,3

18

Ливан

286,8

19

Испания

281,6

20

Австрия

280,0

21

Казахстан

267,7

По данным World Gold Council

Стоит отметить, что на сегодняшний день объем золотых резервов Казахстана составляет порядка 267,7 тонны (по оценке World Gold Council), что позволяет Казахстану занять 21 место в общем рейтинге.

Если посмотреть динамику прироста за последние 10 лет, то Казахстан там находится на 4-м месте, так как прибавил за это время 200,3 тонны. Учитывая весь объем золотых резервов Казахстана, можно отметить не просто положительную динамику, а прирост почти в 75%.

На первом месте по темпам прироста золотых резервов находится Россия, увеличившая свой золотой резерв на 1278,6 тонны. На втором месте по объему прироста Китай, который прибавил 1242,6 тонны. Третье место за Турцией с более скромной цифрой в 311,7 тонны.

Читайте также: Китай и Россия продолжают наращивать золотые запасы

Если рассмотреть более детально, то наилучший показатель прироста золотого запаса в Казахстане был в 2014 году — 48,1 тонны. Неплохо ситуация сложилась и в 2016 году — прирост 36,2 тонны. Хорошие результаты зафиксированы были и в 2012 году — 33,3 тонны прироста.

«Дальше мы планируем эту работу продолжать. И я думаю, что, если темпы сохранятся, где-то через 10 лет мы сможем войти в топ-15 стран, имеющих наибольшие золотые запасы» — резюмировал Данияр Акишев. Судя по имеющейся динамике, его слова имеют под собой реальную почву.

Напомним, в октябре 2016 года Казахстан вошел в тридцатку стран с крупнейшим запасом золота, заняв 21 место в рейтинге. Также Казахстан занимает второе место в рейтинге по СНГ, уступив первое России.

Читайте также: Китай укрепил свои позиции в качестве ведущей золотодобывающей страны