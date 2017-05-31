Курск, 31 мая, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Семилетнего мальчика Витю Мелехова из Курской области, которого обнаружили в лесу после двух суток поисков, могут представить к награде «Горячее сердце», заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Это нагрудный знак, учрежденный Фондом социально-культурных инициатив и вручаемый «за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций».

Cordis.fondsci.ru Нагрудный знак «Горячее сердце» российского Фонда социально-культурных инициатив

Как уже сообщало ИА REGNUM, семилетний мальчик из села Рогозецкий Луг Тимского района 23 мая ушел из дома с двумя собаками и пропал. Одна собака вернулась домой, а вторая, Стрелка, осталась с мальчиком. Заявление о пропаже ребенка утром 24 мая подала глава сельсовета.

В поисковой операции были задействованы более тысячи человек: СК РФ, полиция, МЧС, Росгвардия, органы местного самоуправления, военные и волонтеры из нескольких регионов. Поиски шли двое суток без перерывов. Мальчика нашли в лесу около села Дубиновка Советского района. Рядом с ребенком была его собака. Сейчас мальчик находится под присмотром врачей в ЦРБ. Он был истощен, на теле мальчика нашли клещей и взяли анализы, его состояние контролирует психолог.

Состояние ребенка контролирует Минздрав. Представители Следственного комитета предложили перевести ребенка в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы. Но, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, такой необходимости сейчас нет.

Следственный комитет уже начал проверять условия жизни ребенка, его воспитания, а также причины уходов из дома (мальчик уже «терялся» в возрасте трех лет). При этом сама детский омбудсмен Кузнецова объясняет эту историю тем, что мальчик «с особенностями» живет в сельской семье, «которую нельзя назвать благополучной». Она считает, что семья сделает для себя выводы и станет уделять мальчику больше внимания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на лояльное отношение к семье Вити Мелехова, Анну Кузнецову правозащитники называют сторонницей проювенальной позиции, направленной на «разрушение традиционной семьи». Сейчас они проводят акции протеста (в том числе и в Курске), опасаясь, что новая Стратегия «в защиту детства», содержание которой скрывается от общественности, ухудшит положение российских семей и приведет к «ювенальному террору». Недовольны они и работой самой Кузнецовой.

Родительские организации требуют провести тщательный анализ российской практики изъятия детей из семьи и избыточного вмешательства органов опеки и попечительства. Анна Кузнецова, проанализировав по поручению президента действующую практику изъятия детей из семей, заявила, что случаи незаконного изъятия были единичными. Общественники с этим категорически не согласны.

По мнению родительских организаций, Кузнецова пытается банально обмануть президента и общественность, перенять практику Финляндии — страны с жестокими ювенальными законами, где детей могут отнять по надуманным обвинениям. 30 мая Елена Мизулина привела следующие цифры: ежегодно из семей изымают более 300 тысяч детей, причем большую часть из них позже возвращают в семьи. Делается это только для того, чтобы «обеспечить наполняемость различного рода учреждений и других замещающих институтов», считает Мизулина.