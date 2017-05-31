Вашингтон, 31 мая, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Ученые из США считают, что звезды проваливаются в черные дыры целиком и без следа исчезают из видимой Вселенной. Материал об этом опубликован в журнале MNRAS.

ESO/T. Preibisch Космос

Американские астрономы с помощью телескопа Pan-STARRS, расположенного на Гавайских островах, проследили за поведением миллиона крупнейших черных дыр. Они проанализировали снимки более миллиона галактик, в которых присутствуют сверхмассивные черные дыры.

Результаты их наблюдений говорят о том, что черные дыры «проглатывают» звезды целиком. По словам ученых, если бы это происходило не так, то можно было бы наблюдать яркие вспышки на поверхности черных дыр.

Это говорит о том, что у черных дыр есть так называемый горизонт событий, односторонняя «мембрана», через которую частицы попадают в черную дыру, но не могут выйти обратно из-за сверхсильного притяжения черной дыры. Это притяжение настолько велико, что даже свет не может его преодолеть. Поэтому объекты, попавшие в черную дыру, пропадают из поля зрения.

Наблюдения ученых подтверждают предсказание общей теории относительности Эйнштейна о существовании сингулярности — точек, обладающих сверхвысокой плотностью и отделенных от остальной Вселенной «горизонтом событий».

По словам ученых, за четыре года наблюдений они не зафиксировали ни одной вспышки при столкновении звезды с черной дырой. Хотя должно было быть как минимум десять подобных вспышек. Вместо этого звезда просто пропадала из поля зрения. Это как раз и говорит о том, что звезда целиком входит в черную дыру.

В ближайшее время астрономы намерены проверить свою гипотезу на строящемся обзорном телескопе LSST в Чили, который будет способен следить за большим числом галактик.